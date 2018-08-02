Суд арестовал еще одного фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в четверг постановил арестовать очередного подозреваемого по делу о пытках в ярославской колонии — младшего инспектора дежурной смены ИК-1 Андрея Зыбина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ходатайства об аресте четырех фигурантов поступили в суд в среду. Следствие официально не сообщало об их задержании. Ранее было известно о восьми подозреваемых, таким образом, теперь их 12.

Адвокат Зыбина заявила, что подзащитный отказался от дачи показаний, потому что "не знает, в чем его подозревают". Следствие настаивает на причастности Зыбина к произошедшему и просит арестовать его.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября", — сказал судья.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.