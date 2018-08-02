В Тамбове возбудили дело после смерти женщины после операции

ВОРОНЕЖ, 2 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тамбове по факту смерти в больнице 20-летней девушки, у которой удалили миндалины, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Двадцатилетняя пациентка поступила в городскую больницу №3, где 12 июля ей удалили миндалины. По данным СК, после операции состояние девушки ухудшалось с каждым днем.

"После начавшегося кровотечения из области миндалин ей было вновь проведено операционное вмешательство, после которого спустя несколько дней она скончалась", — сообщает ведомство.

По данным следствия, смерть пациентки наступила 20 июля.

"Для выяснения всех обстоятельств… по факту гибели находившейся на лечении в больнице девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

В рамках расследования следствие даст правовую оценку деятельности медицинских работников, оперировавших пациентку и принимавших участие в ее лечении. Следователи изучают медицинскую документацию пациентки, изъятую из больницы. Для определения точной причины смерти девушки проводится судебно-медицинская экспертиза.