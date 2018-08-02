Следствие проверит информацию об избиении заключенных в читинской колонии

ЧИТА, 2 авг — РИА Новости. Следственное управление по Забайкальскому краю проверит информацию СМИ об избиении заключённых в читинской исправительной колонии в начале июля, сообщает пресс-служба ведомства.

"1 августа 2018 года в ряде СМИ появились данные о том, что в исправительной колонии №5, расположенной в городе Чите, несколько заключенных подверглись избиениям со стороны сотрудников УФСИН. Следует отметить, что в региональном следственном управлении СКР с 12 июля 2018 года проводится доследственная проверка по заявлению правозащитников о неправомерных действиях сотрудников ИК-5. Следователи уже провели комплекс необходимых процессуальных и иных действий. Опрошены заключенные колонии, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях ИК, а также записи регистраторов сотрудников колонии", — сообщил собеседник агентства.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошёл 8 июля, когда один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудника колонии и порезал его лезвием. После этого сотрудники были вынуждены пресечь действия других заключенных, начавших нарушать порядок, и распылили слезоточивый газ. По информации источника, именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что один из заключенных заявил юристам местного правозащитного центра, что его избили сотрудники УФСИН.