Жителя Приморья задержали на собственной свадьбе

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Судебные приставы нашли и задержали объявленного в розыск жителя Приморья на его свадьбе, сообщает краевое УФССП.

Судебные приставы, прибыв к местному жителю, нашли во дворе дома растения, содержащие наркотические вещества. На место вызвали сотрудников полиции. Обвиняемый по статьям "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера" приморец был объявлен в розыск.

"Судебным приставам стало известно, что 27 июля данный гражданин и его будущая супруга намерены заключить брак. В ходе розыскных мероприятий судебные приставы по ОУПДС отдела судебных приставов по Октябрьскому району, во взаимодействии с сотрудниками полиции ОМВД России по Октябрьскому району, прибыли по месту проведения церемонии бракосочетания, после которой находящийся в розыске обвиняемый Б. был задержан", — говорится в сообщении.

Обвиняемого передали сотрудникам конвойного подразделения полиции для ареста сроком на 3 месяца.