После падения вертолета на Кубани организовали проверку

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолета Ми-2 в Красноармейском районе Краснодарского края, в результате которого погиб пилот, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Вертолет потерпел крушение около 9.20 мск в районе станицы Новомышастовская при осуществлении авиационно-химических работ. Пилот погиб. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что после падения воздушное судно полностью сгорело.

"Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сотрудниками следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка, причины падения вертолета устанавливаются", — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.