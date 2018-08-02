В Москве в 2018 году установили более тысячи участников ОПГ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более одной тысячи лидеров и активных участников организованных преступных групп установили в Москве за первое полугодие 2018 года, такие данные привели на итоговом совещании в столичном управлении МВД.

"В первом полугодии 2018 года сотрудники полиции раскрыли 3812 преступлений, совершенных организованными преступными группами, в том числе этнических 120. Установлено 1015 лидеров и активных участников организованных групп", — говорится в видеоматериалах совещания.

Совместно с другими силовыми структурами полицейские пресекли на 9% больше преступлений террористического характера, чем за первые полгода 2017 года.