На месте крушения вертолета в Краснодарском крае работают пожарные

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона работает на месте падения вертолета, выполнявшего сельхозработы в Краснодарском крае, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось о падении вертолета возле станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края, которое, по данным Южного СУСК на транспорте, произошло в четверг в промежуток между 8.00 и 9.00 мск. После падения воздушное судно полностью сгорело. При этом Южный СУСК на транспорте сначала сообщил, что упал Ми-8, а позже уточнил — Ми-2.

Как сообщает региональный главк МЧС, информация о крушении вертолета Ми-2, проводящего орошение полей, поступила в Центр управления кризисными ситуациями ГУМЧС России по Краснодарскому краю в 10.00 мск.

"К месту крушения направлены силы и средства МЧС России. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Причина крушения уточняется", — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле ЦУКС, информирует пресс-служба. В работах по ликвидации аварии задействовано 28 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек личного состава и две единицы техники.