Мэр Кемерово встретится с жильцами пострадавшей от пожара пятиэтажки

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на крыше жилого дома в Кемерово. 2 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на крыше жилого дома в Кемерово. 2 августа 2018

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Глава города Кемерово Илья Середюк вечером в четверг проведет собрание жильцов дома номер 16 по улице Красная, где утром произошел пожар в чердачном помещении и на крыше, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Возгорание тушили девять отделений пожарной охраны с использованием трех автолестниц, коммунальные службы оперативно отключили здание от систем электро- и газоснабжения. Погибших и пострадавших нет, было эвакуировано около 50 человек, 12 из которых спасли пожарные.

"Сегодня вечером состоится собрание жильцов дома по улице Красная, 16. С кемеровчанами встретится глава города Илья Середюк, который по поручению врио губернатора Сергея Цивилева возглавил оперативный штаб. Будут решаться вопросы проведения аварийно-восстановительных работ и оказания материальной помощи", — говорится в сообщении.

По данным властей, сейчас на месте работают городские службы. Кроме того, ликвидировать последствия тушения пожара жителям дома помогают волонтеры. Возле дома развернута точка питания.

Технические специалисты обследуют кровлю и инженерные коммуникации, чтобы определить объемы ремонта. Комиссия, в состав которой входят сотрудники Государственной жилищной инспекции, управлений социальной защиты и ЖКХ городской администрации, представители управляющей компании, обходит жилые помещения пострадавшего от пожара дома. Им предстоит обследовать все 80 квартир, уточнили в мэрии.

В связи с пожаром в городе открыт телефон "горячей линии": 24-00-74.