В СК подтвердили задержание бывшего чиновника из Дагестана

МАХАЧКАЛА, 2 авг — РИА Новости. Следственный комитет подтвердил задержание в Чечне экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева: по данным следствия, он лидер преступного сообщества, которое незаконно оформляло инвалидности за взятки.

"Махачеву заочно предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск. В ближайшее время Махачеву будет предъявлено официальное обвинение", — сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Егор Балашов.

По данным следствия, преступное сообщество во главе с Махачевым состояло из чиновников бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе о мошенничестве, взятках, служебных подлогах.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Махачев был задержан в ночь на четверг в Грозном. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Массовые задержания дагестанских чиновников за коррупцию начались после назначения Владимира Васильева главой региона.