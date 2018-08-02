Во Владивостоке иномарка протаранила шесть припаркованных автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла во Владивостоке: иномарка врезалась в шесть припаркованных машин, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.

"Полицейскими установлено: 49-летний водитель автомобиля Mazda MPV двигался со стороны улицы Окатовая в направлении Катерной. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на шесть припаркованных автомашин: Toyota Mark II, Mitsubishi Pajero, Subaru Legacy, Toyota Prius, двух Toyota Vitz. Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения", — говорится в сообщении.

Водитель машины Mazda госпитализирован из-за плохого самочувствия, отмечает МВД.

По данным ведомства, водительские права мужчина получил 26 лет назад, в нынешнем году его привлекали к административной ответственности за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал.