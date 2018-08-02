Источник сообщил о задержании экс-главы бюро медэкспертизы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 2 авг — РИА Новости. Экс-глава главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев задержан правоохранителями в ночь на четверг в Грозном, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Примерно в два часа ночи сотрудники правоохранительных органов произвели задержание Магомеда Махачева на территории соседней республики в Грозном. В данный период он находится в ИВС (изолятор временного содержания)", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ближайшие двое суток суд изберет ему меру пресечения.

Махачев был объявлен в международный розыск за совершение преступлений, по которым было заведено уголовное дело по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Участие в преступном сообществе", "Получение взятки организованной группой" и "Мошенничество в особо крупном размере". Затем сообщалось, что следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении Махачева, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.