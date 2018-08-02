Полицейские в Марий Эл пошли под суд за взятки от организатора азартных игр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Два сотрудника полиции Марий-Эл осуждены на 7,5 года и 7 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за взятки, полученные от организатора азартных игр, сообщает следственное управления СКР по региону.

Бывший старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Марий Эл и бывший оперуполномоченный МВД по Республике Марий Эл осуждены на 7,5 года и 7 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за взятки, полученные от организатора азартных игр, сообщает следственное управления СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель и три администратора, действуя в составе организованной группы, с июня 2015 года по май 2016 года незаконно организовали и проводили в городе Йошкар-Оле в двух помещениях азартные игры с использованием компьютерного оборудования сети Интернет. Незаконная игорная деятельность осуществлялась под прикрытием сотрудников полиции, за что ежемесячно они получали денежное вознаграждение от хозяина и администратора игровых помещений. Общий размер полученных ими взяток составил 180 тысяч рублей.

Оба клуба просуществовали до 12 мая 2016 года, когда их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл. В ходе предварительного следствия стражи порядка были уволены с занимаемых должностей.

"Приговором суда сотрудники полиции осуждены к 7 годам 1 месяцу и 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах на срок 2,5 года, а также специальных званий "капитан полиции" и "майор полиции", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Индивидуальный предприниматель осужден к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 5,4 миллиона рублей. Женщины-администраторы игровых помещений приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, каждой наказание отсрочено до достижения их детьми возраста 14 лет.