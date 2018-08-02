СК возбудил дело после нападения собаки на девочку в Подмосковье

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Уголовное дело о нападении на ребенка собаки породы "тибетский мастиф" возбуждено в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел еще в середине июля, но известно о нем стало только после сюжета в эфире одного из федеральных телеканалов. По данным журналистов, пострадала 11-летняя девочка. Врадий сообщила, что по предварительной информации, 17 июля 2018 года на одной из улиц Талдома собака породы "тибетский мастиф" покусала девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — сказала она.

Санкции по этой статье: штраф, обязательные либо исправительные работы, а также ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Врадий добавила, что в рамках расследования будет установлено, поступали ли ранее жалобы граждан на нападения указанной собаки на прохожих и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов в будущем.