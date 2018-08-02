Апелляции по делу "Зимней вишни" двух сотрудников МЧС рассмотрят 3 августа

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Кемеровский облсуд в пятницу 3 августа рассмотрит апелляционные жалобы на продление ареста от начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева и теперь уже бывшего начальника кузбасского управления МЧС Александра Мамонтова, обвиняемых в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в суде.

"В Кемеровский областной суд поступили апелляционные жалобы Мамонтова, Терентьева и их адвокатов по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Судебные заседания назначены на 3 августа", — сказали в суде и уточнили, что речь идёт об обжаловании ареста обвиняемых.

По версии следствия, Терентьев и Мамонтов в 2017–2018 годах не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации компанией "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, погибли 60 человек.

Работники МЧС были задержаны 25 мая и арестованы до 25 июля. Позже Центральный райсуд Кемерово по ходатайству следствия продлил им срок содержания под стражей ещё на два месяца, то есть до 25 сентября.

Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУМЧС.

Фигурантами уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" сейчас являются 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП. Все они задержаны и арестованы.