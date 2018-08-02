СК завел дело после массового отравления пассажиров теплохода в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту массового отравления пассажиров теплохода "Лунная соната", пришвартованного в Старой Ладоге, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту массового отравления пассажиров теплохода. Вечером в среду источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о 23 подтвержденных пострадавших, в том числе одном госпитализированном ребенке.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната" по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что по предварительным данным, в среду пассажиры, в том числе несовершеннолетние, и члены экипажа пассажирского теплохода "Лунная Соната", выполняющего речной круиз по маршруту "Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург", принадлежащего ООО "Судоходная компания Созвездие", массово сообщили о наличии у них симптомов пищевого отравления. Один из подростков был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом "острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция".

Пищевое отравление пассажиров наступило в результате оказания неустановленными лицами услуг общественного питания и иных услуг в сфере обслуживания на пассажирском теплоходе "Лунная Соната", не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, отмечает ведомство. Директор ресторана на борту теплохода задержана.

Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, на данный момент речь идет о нескольких десятках пострадавших.