Водитель фуры погиб, врезавшись в стелу на въезде в Новокузнецк

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля погиб после столкновения со стелой, установленной на въезде в Новокузнецк, полицейские выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла около 9.30 (5.30 мск). Водитель фуры DAF ехал со стороны деревни Костенково и врезался в стелу "Новокузнецк", которая находится при въезде в город на улице Гончаровой.

Момент аварии засняли камеры наружного наблюдения, установленные над перекрестком перед стелой. Судя по опубликованному в интернете видео, фура на большой скорости врезалась во въездной знак, повредив его, а кабина грузовика в результате столкновения была практически полностью уничтожена.

"Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением, вследствие чего совершил ДТП. В результате полученных травм мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства аварии. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заверили в ведомстве.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД. "Должностным лицам, отвечающим за выпуск транспорта на линию, следует осуществлять надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей", — добавили в ГУМВД.