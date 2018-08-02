Челябинские спасатели спасли ребенка, которого на матрасе унесло от берега

ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Спасатели транспортировали на берег из озера Мулдаккуль (Республика Башкортостан) семилетнего мальчика, которого на надувном матрасе унесло далеко от берега, сообщила в четверг пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.
"Спасатели на лодке поплыли на указанный очевидцами участок. Примерно на середине озера был обнаружен надувной матрас, но ребенка там не было. Спасатели продолжили поиски и в 300 метрах от матраса заметили мальчика, барахтающегося в воде. Благодаря надувным нарукавникам ребенок не утонул", — говорится в сообщении.
Мальчика вытащили из воды и в лодке доставили на берег, он в состоянии шока и дрожал, уточняется в сообщении. Его посадили в автомобиль спасателей, включили печку, переодели в сухую одежду, после чего его осмотрела бригада скорой помощи, добавляется в сообщении. Позже мальчик был передан родственникам, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба.