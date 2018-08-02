Под Хабаровском подтопило свыше 30 участков

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Паводок на Амуре подтопил более 30 участков под Хабаровском, сообщает комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите.

"На 2 августа подтоплены 30 дачных участков на острове Кабельный (Хабаровск) и 2 участка в селе Корсаково-2 в Хабаровском муниципальном районе. Сохраняется вероятность подтопления сенокосов, посевов, дорог, линий связи, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки Амур", — говорится в сообщении.

По данным гидрологов, максимальный уровень воды в Амуре ожидается в регионе Хабаровска 4-6 августа, у Комсомольска-на-Амуре — 9-13 августа.

Власти просят местных жителей заблаговременно собрать урожай и вывезти ценное имущество, а тем, кто живет на дачах летом – вернуться в город. До окончания паводкового сезона рекомендуют не выходить на туристические маршруты и не участвовать в сплавах по рекам

Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье растет уровень воды в Амуре и малых реках. Гребень паводка ожидается у Хабаровска в начале августа — уровень реки может превысить пять метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — шесть метров).