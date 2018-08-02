После массового отравления пассажиров теплохода в Ленобласти завели дело

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления пассажиров теплохода "Лунная соната", пришвартованного в селе Старая Ладога Ленинградской области, сообщает СК РФ.
"По факту массового отравления пассажиров теплохода "Лунная соната" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении СК РФ в Twitter.
Отмечается, что на борту работают следователи. Задержана директор ресторана. Проводятся следственные действия, а также назначены экспертизы.