В Москве арестовали бывшего гендиректора Urban Group

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора Urban Group Андрея Пучкова, сообщили РИА Новости в суде.

Пучкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В апреле он покинул пост гендиректора Urban Group, после чего компанию возглавил ее основной акционер Александр Долгин.

В конце мая пресс-служба Urban Group заявила о нарушениях в работе прежнего менеджмента, включая "нецелевое расходование средств".

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 9 июля признал банкротом пять входящих в группу компаний. В Минстрое пообещали достроить все объекты девелопера, используя средства Фонда защиты прав дольщиков.