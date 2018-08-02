При пожаре в пятиэтажке в центре Кемерово эвакуировали около 50 человек

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на крыше жилого дома в Кемерово. 2 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на крыше жилого дома в Кемерово. 2 августа 2018

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Около 50 человек эвакуировано из жилого пятиэтажного дома в центре Кемерово, где в четверг утром произошёл пожар в чердачном помещении и на крыше, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС.

Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Возгорание тушили девять отделений пожарной охраны с использованием трех автолестниц, коммунальные службы оперативно отключили здание от систем электро- и газоснабжения.

"Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Всего было эвакуировано порядка 50 человек, большая часть жильцов покинула здание самостоятельно. Пожарные в ходе разведки спасли из задымлённых посещений 12 человек", — сказал собеседник агентства.

По данным спасательного ведомства, сейчас специалисты выясняют причины пожара. Для этого на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории областного ГУ МЧС.

По информации городских властей, здание обследуют для начала аварийно-восстановительных работ. По предварительным данным, кровлю необходимо восстанавливать по всей длине дома, частично повреждено электрооборудование.

Штаб по ликвидации последствий возгорания возглавил мэр Кемерово Илья Середюк. Специальная комиссия оценит пострадавшие жилые помещения. В связи с пожаром в городе открыт телефон "горячей линии": 24-00-74.