Мэр Середюк возглавил штаб по ликвидации последствий пожара в Кемерово

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. По поручению врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева работу штаба по ликвидации последствий возгорания кровли дома по улице Красная, 16 возглавил глава города Кемерово Илья Середюк, сообщает пресс-служба мэрии.

Пожар произошел утром в четверг на кровле и чердаке жилого дома, его общая площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Возгорание тушили девять отделений пожарной охраны с использованием трех автолестниц, коммунальные службы смогли оперативно отключить здание от систем электро- и газоснабжения. Причина пожара устанавливается.

По словам главы города, сразу после поступления сигнала все оперативные службы прибыли на место, ликвидировали возгорание, работали с жильцами, организовывали ограждение территории и обеспечивали правопорядок. Сейчас пожар потушен, ведется обследование здания для начала аварийно-восстановительных работ.

"Кровлю многоэтажки необходимо восстанавливать по всей длине дома. Подрядная организация предоставит к вечеру информацию об объеме работ и необходимых строительных материалах. Кроме того, необходимо частичное восстановление электрооборудования дома. Дом сейчас обесточен, прекращена подача газа, в конце дня также будет ясен объем работ для восстановления электроснабжения", – сообщил Середюк журналистам.

Кроме того, в результате тушения в квартиры попало много воды, особенно на верхних этажах. Местные власти пригласили 40 волонтеров, чтобы помочь жителям пятого и четвертого этажей передвинуть мебель, убрать воду, ликвидировать последствия происшествия, половина добровольцев уже прибыла на место.

"В Кемерове работает комиссия, которая будет обследовать жилые помещения, пострадавшие во время тушения, чтобы определить объем материальной помощи тем, кто в этом нуждается", — добавили в мэрии.

Кроме того, в связи с пожаром открыли телефон "горячей линии": 24-00-74.