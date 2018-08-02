На Урале проверяют данные о ребенке, которого пять лет не выпускали из дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Сотрудники следственных органов начали проверку информации о том, что ребенка из Каменск-Уральска Свердловской области в течение пяти лет не выпускали из дома, сообщил РИА Новости представитель областного следственного управления СК РФ Александр Шульга.

Мальчик ходил в школу лишь первые три класса, после чего мать забрала его на дистанционное обучение, пишет местное агентство Ura.Ru. Соседи, по данным СМИ, прозвали ребенка Маугли из-за того, что он пять лет не выходил из двора своего частного дома и ни с кем не общался.

По словам Шульги, сейчас следователи общаются с 16-летним подростком и его родителями. "Будет проверено, насколько полно и своевременно принимались меры со стороны должностных лиц соответствующих органов системы профилактики по проверке условий жизни и воспитания подростка в семье, будут установлены обстоятельства и причины сложившейся ситуации", – сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, в работе сотрудницы комиссии по делам несовершеннолетних после служебной проверки нарушения не обнаружены, а мать ребенка привлекли к ответственности.

"Ребенок, о котором идет речь, должен был пройти аттестацию в школе Каменска-Уральского 16 июня этого года. Его матери объяснили, что в случае уклонения ее привлекут к ответственности. Однако в назначенный день они не явились. 19 июня привлекли женщину по статье "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы рассматривались в комиссии по делам несовершеннолетних, она признана виновной", – сказал представитель областного главка МВД.