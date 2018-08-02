В Кемерово загорелась кровля пятиэтажного здания

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Кровля и чердак горели на площади 1,2 тысячи квадратных метров в жилом пятиэтажном доме в Кемерово, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС области.

По данным спасательного ведомства, пожар начался в четверг утром.

"Пожарные вывели из задымленного помещения 12 человек, основная часть жильцов эвакуировалась самостоятельно еще до прибытия подразделений МЧС России. По оперативным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Возгорание в чердачном помещении произошло сегодня утром. Предварительно, площадь пожара 1,2 тысячи квадратных метров. Сгорела большая часть кровли, обрешетка", — сказала собеседница агентства.

Всего возгорание тушили девять отделений пожарной охраны с использованием трех автолестниц, коммунальные службы смогли оперативно отключить здание от систем электро- и газоснабжения.

По данным мэрии города, развёрнут оперативный штаб, решается вопрос временного размещения жителей пострадавших квартир и восстановления кровли многоэтажки.