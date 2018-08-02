Авиакомпанию "Якутия" привлекли к ответственности за задержки рейсов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Якутская транспортная прокуратура провела проверку авиакомпании "Якутия" в связи с задержками ее рейсов и выявила административные правонарушения, сообщается на сайте восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в мае 2018 года АО "Авиакомпания "Якутия" допустила 24 случая задержки авиарейсов более чем на два часа. Указанные задержки авиарейсов не были связаны с метеорологическими условиями либо иными требованиями обеспечения безопасности полетов, а допущены по вине авиакомпании", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, причиной задержек становилось отсутствие у компании в конкретных ситуациях резервных или исправных самолетов. "Якутия" привлечена к административной ответственности по статье "осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий предусмотренных лицензией".

Прокуратура внесла генеральному директору авиакомпании представление, в котором потребовала принять меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшей деятельности.