В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Приморские синоптики распространили штормовое предупреждение из-за ливней, которые накроют регион в выходные и вызовут резкий подъем уровня рек, сообщает Примгидромет.

"В ближайшие выходные ожидается резкое ухудшение погодных условий. Приморский край окажется под воздействием активных фронтальных разделов, которые вызовут в большинстве районов края обильные дожди. Осадки начнутся в ночь на субботу, днём они усилятся. В ночь на воскресенье зона наиболее интенсивных дождей переместится к югу, а днём дожди будут прекращаться", — говорится в сообщении.

"В связи с ожидаемым резким ухудшением погоды Примгидромет распространил штормовое предупреждение", — заявили синоптики.

Ночью и днём 4 августа, и ночью 5 августа на значительной части края ожидаются до 15–45 миллиметров осадков за 12 часов и менее, грозы. Утром и днём 4 августа в центральной части края, ночью 5 августа на юге местами пройдут сильные ливни и очень сильные дожди — 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Возможно шквалистое усиление ветра до 18–23 метров в секунду.

По данным синоптиков, на реках края ожидается подъем уровня воды на 0,6–1,8 метра, на отдельных участках вода может выйти из берегов. В верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъёмы уровня воды на 2–2,5 метра. Синоптики не исключают подтопления хозяйственных объектов в низинах, сельхозугодий, перемыва участков дорог и угрозы низководным мостам и дамбам.