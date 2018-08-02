Источник: убивший семью в Приморье мужчина был их родственником

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Житель села Каменушка в Приморье, который покончил с собой после убийства троих человек, был членом этой семьи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В среду СУСК сообщало, что 49-летний житель села Каменушка застрелил семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка, а затем покончил с собой, возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что мотивом убийства стала личная неприязнь.

"Убитые – дедушка, бабушка и их внучка. Матери ребенка удалось спастись. Предполагаемый убийца был членом этой семьи", — сказал собеседник.

Представитель администрации Кондратеновской территории, в состав которой входит село, сообщил РИА Новости, что семья была "нормальная, обычная". Также он уточнил, что пока вопрос с похоронами решается, дата еще не назначена.