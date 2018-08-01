Бастрыкин поручил завести дело о нападении собаки на девочку в Подмосковье

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Московской области возбудить уголовное дело после нападения собаки на девочку в подмосковном Талдоме, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения собаки породы тибетский мастиф на 11-летнюю девочку в подмосковном Талдоме", — сообщила она.
Также, по словам Петренко, Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям владельцев животного, а также выяснить, поступали ли ранее жалобы граждан на нападения указанной собаки и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов впредь.