В Оренбургской области локализовали угрожавший селам природный пожар

Вертолет Ми-8 во время тушения пожара. Архивное фото

Вертолет Ми-8 во время тушения пожара. Архивное фото

УФА, 1 авг – РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание сухой травы в Оренбургской области, которое из-за сильного ветра создало реальную угрозу распространения огня на жилые дома поселка и дачного массива, сообщили в пресс-службе управления МЧС Оренбургской области.

Днем в среду загорелась сухая трава на площади 7 гектаров вблизи села Подгорное Кувандыкского городского округа. Была угроза распространения огня на базу отдыха "Уралэлектро". Местная мэрия и спасатели провели подворовой обход и оповестили население об угрозе.

"В настоящий момент пожар локализован. Открытое горение ликвидировано и угрозы населённым пунктам нет. Подразделения МЧС совместно со службой управления лесного и охотничьего хозяйства производят окарауливание территории и дотушивание отдельных очагов", — сообщили в областном МЧС.

Ведомство отмечает, что развивавшийся пожар создал реальную угрозу возгорания жилых строений в соседнем селе Подгорном, а также в дачном массиве. Этому способствовал и сильный ветер.

Всего к ликвидации последствий пожара привлечено 83 человека и 19 единиц техники.