МЧС предупредило о сильных дождях и опасности смерчей в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Сильные дожди с грозой и градом прогнозируются в Краснодарском крае, у черноморского побережья есть опасность формирования смерчей до пятницы включительно, сообщает Южный региональный центр МЧС.

"В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 и 3 августа местами в южной половине и в восточных районах Краснодарского края ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Спасатели ожидают подъем уровня воды до неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, на реках Адыгеи и черноморского побережья от Геленджика до Магри.

"В этот же период над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — информирует ведомство. Прогнозируются происшествия, связанные с повреждением причальных сооружений и морских судов.

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