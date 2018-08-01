МЧС предупредило о сильных дождях и опасности смерчей в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Сильные дожди с грозой и градом прогнозируются в Краснодарском крае, у черноморского побережья есть опасность формирования смерчей до пятницы включительно, сообщает Южный региональный центр МЧС.
Спасатели ожидают подъем уровня воды до неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, на реках Адыгеи и черноморского побережья от Геленджика до Магри.
"В этот же период над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — информирует ведомство. Прогнозируются происшествия, связанные с повреждением причальных сооружений и морских судов.
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