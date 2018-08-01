У работников завода под Липецком не подтвердилось отравление аммиаком

ВОРОНЕЖ, 1 авг — РИА Новости. Диагноз "отравление аммиаком" не подтвердился у шести работников подрядной организации, которые накануне были госпитализированы с завода "Белая дача" в особой экономической зоне "Липецк", сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

В ночь на вторник с расположенного в ОЭЗ "Липецк" завода "Белая дача" в терапевтическое отделение Грязинской межрайонной больницы были доставлены шесть работников подрядной организации. Пострадали двое мужчин и четыре женщины. По предварительным данным, у них диагностировали острое отравление аммиаком. С рабочими также находился мастер, но он не пострадал. По данным прокуратуры, из шести госпитализированных двое попали в реанимацию. Троих рабочих днем во вторник медики выписали, а в среду выписали трех оставшихся.

"Отравление аммиаком не подтвердилось официально", — сказал собеседник агентства.

По его словам, точную причину недомогания работников еще предстоит установить.

По данным управления МЧС по Липецкой области, специалисты Ростехнадзора во вторник проверили предприятие и произвели заборы воздуха.

"Повреждений оборудования и превышений предельно допустимой концентрации аммиака не зарегистрировано, предприятие работает в штатном режиме", — информирует управление МЧС.

Первый комплексный завод в России по производству картофеля фри, построенный совместным предприятием российской группы компаний "Белая Дача" и голландско-американской Lamb Weston/Meijer, открылся в Липецкой области 25 апреля этого года. Объём инвестиций в проект составил 8,7 миллиарда рублей.