Сотрудник кировской столовой украл девять центнеров мяса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Заведующий производством одной из столовых в Кировской области подозревается в присвоении 894 килограммов мясной продукции, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, с мая 2017 года по июль 2018 года заведующий производством одной из столовых города Слободского, используя свое служебное положение, совершал хищение мясной продукции, поставляемой в столовую.

"За 14 месяцев заведующий производством столовой присвоил 894 килограмма мяса. По предварительной информации, столовой был нанесен материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Следователи СУСК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение). Расследование продолжается", — сообщает СУСК.