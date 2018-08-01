В Марий Эл обнаружили вспышку птичьего гриппа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышку птичьего гриппа в Марий Эл, сообщает ведомство в среду.

Вирус обнаружили в патологическом материале, отобранном от павшей курицы-несушки, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в Медведевском районе Республики Марий Эл.

"Россельхознадзор сообщает о регистрации гриппа птиц на территории Республики Марий Эл…. В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы республики", — говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.