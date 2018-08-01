Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов заявил, что готов погасить весь ущерб

МОСКВА, 1 авг РИА Новости. Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов, арестованный по делу о мошенничестве и создании организованной преступной группы, готов погасить весь ущерб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По его словам, до своего ареста он не знал о 210 статье УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).
"Лефортово не наше место", — добавил он.
Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты не считают.