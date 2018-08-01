Фигурант дела "Суммы" пожаловался на арест счетов и машин

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов, арестованный по делу братьев Магомедовых, пожаловался, что под арест попали все его счета и машины, а сам он оказался в тюрьме.

"Как я могу скрыться или повлиять на следствие? Я в тюрьме четыре месяца. У меня арестовали все счета и машины", — сказал Максидов в Тверском суде Москвы, комментируя ходатайство следствия о продлении ему ареста.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.