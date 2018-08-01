В Татарстане школьница впала в кому после падения со второго этажа

КАЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. Прокуратура проведёт проверку по факту травмирования 15-летней девочки, сорвавшейся со второго этажа недостроенного здания в Набережных Челнах, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По предварительной информации управления МВД РФ по Набережным Челнам, вечером 31 июля несколько подростков находились в недостроенном здании. Балансировавшая на краю окна второго этажа 15-летняя девушка сорвалась и упала вниз. В состоянии комы она была доставлена в реанимацию с многочисленными травмами.

"Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту получения травмы 15-летней девочкой, которая сорвалась с недостроя в Набережных Челнах", — сказал собеседник агентства.

Представитель прокуратуры отметил, что предмет проверки – исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение требований закона при использовании муниципального имущества.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — добавил собеседник.