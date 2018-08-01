Иркутянин, стрелявший из ружья по прохожим, арестован на два месяца

ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Мужчина, который стрелял из ружья по прохожим, на два месяца заключен под стражу, сообщает суд Куйбышевского района Иркутска.
"Суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что при избрании меры пресечения суд учитывал, что по месту жительства обвиняемый характеризуется отрицательно и, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевшего и свидетелей.