Всех рабочих, отравившихся аммиаком под Липецком, выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 1 авг — РИА Новости. Врачи выписали из больницы всех работников подрядной организации, которые были госпитализированы с острым отравлением аммиаком с завода "Белая дача" в особой экономической зоне "Липецк", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В ночь на вторник с расположенного в ОЭЗ "Липецк" завода "Белая дача" в терапевтическое отделение Грязинской межрайонной больницы были доставлены шесть работников подрядной организации с острым отравлением аммиаком. Пострадали двое мужчин и четыре женщины. Их состояние, по предварительным данным, оценивалось как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. С рабочими также находился мастер, но он не пострадал.

По данным прокуратуры, из шести госпитализированных двое попали в реанимацию. Троих рабочих днем во вторник медики выписали, а вечером попавших в реанимацию перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Таким образом, в больнице на утро среды оставались трое пострадавших.

"Сегодня все трое выписаны", — сказал собеседник агентства.