Количество убийств и покушений на убийство за полгода снизилось на 12,7%

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Количество зарегистрированных убийство и покушений на убийство в России за полгода снизилось на 12,7%, до 4577, говорится на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Московская область занимает первое место в рейтинге по количеству таких преступлений (192), второе место занимает Свердловская область (159), третье — Иркутская область (154), четвертое — Челябинская область (143).

Общее количество преступлений особой тяжести в России снизилось на 0,6%, до 58 700. Лидер по количеству таких преступлений — Москва (5169), второе место занимает Санкт-Петербург (3403), третье место — Челябинская область (2905).

Количество тяжких преступлений снизилось на 4,3% за полгода. Лидер по количеству таких преступлений — Москва (17 044), Московская область (8274), Санкт-Петербург (6527).