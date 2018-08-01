Число преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 11,2%

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Количество зарегистрированных преступлений, которые связаны с получением взяток, выросло на 11,2% за полгода, говорится на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Большинство преступлений по этой статье зарегистрировано в Ростовской области (130), Москве (127), Московской области (92), Челябинской области (89).

Количество преступлений по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" выросло на 8% за этот же период. Большинство таких преступлений зарегистрировано в Башкирии (148), Краснодарском крае (87), Татарстане (74).