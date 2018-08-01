Двум фигурантам дела братьев Магомедовых добавили новый эпизод

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следствие предъявило новый эпизод по факту участия в преступном сообществе бежавшим за границу фигурантам дела братьев Магомедовых: директору "Глобалэлектросервиса Эльдару Нагаплову и его предшественнику Вячеславу Кочетову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Нагаплову и Кочетову предъявлен новый эпизод по статье 210 (участие в преступном сообществе). На данный момент они заочно арестованы и скрываются за границей. Установлено, что Нагаплов скрывается в ОАЭ", — сказал следователь в суде.

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.