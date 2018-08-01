Источник уточнил данные о гибели мужчины в "Москва-Сити"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина погиб в среду, выпав со смотровой площадки небоскреба "Око" делового центра "Москва-Сити", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник сообщал , что погибший – мойщик окон, который сорвался с высоты 30-го этажа башни "Око" и упал на проезжую часть, однако позже собеседник агентства уточнил, что мужчина выпал со смотровой площадки.

В столичном управлении МВД РФ агентству подтвердили факт обнаружения тела мужчины в районе дома №21 на Пресненской набережной, не раскрывая подробностей произошедшего.

Аналогичный случай произошел в январе 2017 года. Тогда на территории парковки делового центра "Москва-Сити" прохожие обнаружили тело молодого человека с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.

Комплекс "Око" включает в себя Южную (354 метра высотой) и Северную (254 метра) башни.