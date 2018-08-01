Число преступлений, связанных с терроризмом, за полгода снизилось на 14%

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Количество преступлений, которые связаны с терроризмом, снизилось в России на 14% за полгода, говорится на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

К этой категории преступлений относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников.

Большинство лиц, которые совершили такие преступления, были выявлены в Дагестане (111), на втором месте — Чечня (65), на третьем месте — Кабардино-Балкарская Республика (26). В Москве был выявлен 21 преступник.

В России также за полгода на 10% снизилось количество экстремистских преступлений, по этим статьям привлечено на 12,7% меньше людей.