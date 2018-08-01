На севере Москвы нашли три боеприпаса времен войны

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сразу три боеприпаса времен Великой Отечественной войны нашли в среду днем возле многоэтажного жилого дома на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, место опасной находки уже огорожено, ожидается прибытие сотрудников оперативных служб.
Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ.
По предварительным данным, весь опасный арсенал принадлежал недавно умершему "черному копателю". Все боеприпасы саперы вывезли на полигон для последующего уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.
Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.
Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове.