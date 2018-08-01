На севере Москвы нашли три боеприпаса времен войны

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сразу три боеприпаса времен Великой Отечественной войны нашли в среду днем возле многоэтажного жилого дома на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Вблизи дома 1 на улице Автомоторная обнаружены три боеприпаса времен ВОВ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место опасной находки уже огорожено, ожидается прибытие сотрудников оперативных служб.

Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ.

По предварительным данным, весь опасный арсенал принадлежал недавно умершему "черному копателю". Все боеприпасы саперы вывезли на полигон для последующего уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.

По данным МЧС, в 2017 году саперы ведомства обезвредили по всей России свыше 47 тысяч взрывоопасных предметов (в 2016 – 37,5 тысячи), в том числе 1,33 тысячи авиабомб (в 2016 – 680). Это, в основном, снаряды и мины времен Великой Отечественной войны.

Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.

Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове.