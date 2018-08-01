В Оренбуржье ввели режим ЧС из-за приближения пожара к селу

УФА, 1 авг — РИА Новости. Природный пожар приблизился к селу Подгорное Оренбургской области, введен режим ЧС, сообщила пресс-служба управления регионального МЧС.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что сухая растительность загорелась на площади в 7 гектаров вблизи населенного пункта Подгорный, есть угроза распространения огня на базу отдыха "Уралэлектро"

По данным управления МЧС, сухая трава в Кувандыкском городском округе вблизи села Подгорное загорелась в 14.30 (12.30 мск). "На месте работают спасатели в количестве 83 человек, задействовано 19 единиц техники. На данный момент пострадавших или погибших нет. Площадь пожара уточняется", — сообщили в УМЧС.

По данным пресс-службы, в настоящее время на место пожара выехала аэромобильная группировка. "Спасатели проводят подворовой обход, оповещают людей о пожаре на случай, если понадобится эвакуация. В Кувандыкском городском округе введен режим ЧС. Кроме того, на базе МЧС региона организована работа оперативного штаба", — сообщили в ведомстве.

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