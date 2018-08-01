В Домодедово загорелась кровля жилого дома

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кровля трехэтажного жилого дома загорелась на площади более тысячи квадратных метров в подмосковном Домодедово, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, из горящего здания эвакуированы 30 человек. Объявлена локализация пожара на площади 1050 квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, дом 104 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12.59. В 13.17 был объявлен повышенный номер сложности пожара. В 14.11 возгорание удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут 49 человек и 15 единиц техники.