В Домодедово загорелась кровля жилого дома

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кровля трехэтажного жилого дома загорелась на площади более тысячи квадратных метров в подмосковном Домодедово, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На Каширском шоссе горит кровля трехэтажного трехподъездного жилого дома на площади 1050 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящего здания эвакуированы 30 человек. Объявлена локализация пожара на площади 1050 квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, дом 104 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12.59. В 13.17 был объявлен повышенный номер сложности пожара. В 14.11 возгорание удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут 49 человек и 15 единиц техники.