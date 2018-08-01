В Ханты-Мансийске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг — РИА Новости. Четверо пострадавших обратились за медицинской помощью после аварии с участием маршрутного такси в Ханты-Мансийске, сообщает окружная клиническая больница.

Утром в среду в управлении МВД по ХМАО-Югре РИА Новости сообщили о столкновении на перекрестке улиц Дзержинского и Пионерской автомобиля Renault и маршрутного такси Ford. В полиции изначально заявляли о двух пострадавших, поясняя, что их число может увеличиться.

"В результате ДТП… в окружную клиническую больницу за медицинской помощью обратились четыре человека. Все — взрослые. Двое пострадавших госпитализированы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации УМВД, авария произошла из-за того, что водитель легковой машины выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.