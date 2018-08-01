СК проверит причины жесткой посадки легкомоторного самолета под Серпуховом

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проверит причины жесткой посадки легкомоторного самолета в Серпуховском районе Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Серпуховском районе Московской области недалеко от аэродрома Дракино.

"Организована доследственная проверка по факту жесткой посадки двухместного самолета вблизи аэродрома Дракино Серпуховского района Московской области", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, у самолета-амфибии "Корвет" отказал правый двигатель, после чего воздушное судно жестко приземлилось без возгорания.