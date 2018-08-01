Источник: мужчина, впавший в кому после драки в Подмосковье, умер

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мужчина, впавший в кому после драки с участием полицейских в городе Павловский Посад Подмосковья, скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в одном из ресторанов города между посетителями произошла потасовка, переросшая в драку. Позже стало известно, что конфликт произошел между сотрудником полиции и группой гражданских лиц.

Врадий добавила, что полицейского госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами головы, а его оппонент находится в больнице в коме. Уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, поступившее 25 июля из полиции, было принято к производству.

В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МВД агентству сообщили, что двое инспекторов, которые находились на месте происшествия в свободное от службы время и в гражданской одежде, после драки обратились за медицинской помощью. После произошедшего была назначена служебная проверка.

"Впавший в кому мужчина скончался в больнице", — пояснил источник.

По результатам проведенной служебной проверки из органов внутренних дел уволили шесть инспекторов ДПС. Также к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечены заместитель командира второго полка ДПС (Южный) и два командира взводов в составе пятого батальона, командиру второго полка ДПС (Южный) объявлен выговор.