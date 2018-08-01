На Урале двое полицейских пострадали в ДТП с бетономешалкой и автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Два сотрудника полиции пострадали при столкновении в городе Каменск-Уральский бетономешалки, пассажирского автобуса и автомобиля МВД, сообщил в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ЧП произошло в среду около 10:30 по местному времени (8:30 мск) на улице Алюминиевой около Байновского моста в Каменк-Уральском. По данным областного главка МВД, водитель бетономешалки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной полиции марки "Газель", которая по инерции ударила двигавшийся в попутном направлении пассажирский автобус.

"Пострадали два представителя территориального ОВД – водитель – мужчина 1969 года рождения, прапорщик полиции и женщина-эксперт капитан полиции 1983 года рождения. Госпитализация им не потребовалась. Транспортные средства получили механические повреждения, восстановлению они подлежат", – сообщил Горелых.

По его данным, в салоне автобуса находились 23 человека, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

"По факту аварии межмуниципальный отдел МВД России "Каменск-Уральский" проводит проверку, по ее итогам будет принято соответствующее решение", – добавил пресс-секретарь свердловского главка МВД.